◇パCSファイナルステージ第6戦日本ハム1―2ソフトバンク（2025年10月20日みずほペイペイD）日本ハムの伊藤大海投手（28）が20日、CSファイナル第6戦でチームが敗れ終戦となった試合後に取材に応じ「悔しいは悔しいですし。悔しいですね」と素直な思いを口にした。第6戦は登板機会はなかった。だが、崖っ縁で迎えた17日の第3戦で魂の快投を見せ逆襲の1勝。日本シリーズ進出まであと一歩に迫ったチームにエースとして貢献