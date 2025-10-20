◇パ・リーグCSファイナルステージ第6戦ソフトバンク2―1日本ハム（2025年10月20日みずほペイペイD）今季リーグ首位打者のソフトバンク・牧原大が、16打席目にしてCS初安打をマークした。0―0の3回1死一塁で日本ハム・達の直球を捉えて左前打。1本出たことで持ち味の積極性がよみがえる。5回2死一塁では初球の直球を中前に運び、川瀬の適時打につなげた。2本の安打がいずれも得点に絡み「チームに迷惑をかけてしまって