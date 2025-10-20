◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第6戦ソフトバンク2―1日本ハム（20日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが2年連続で日本シリーズ進出を決めた。試合後、みずほペイペイドーム内でCSの優勝会見があり、小久保裕紀監督はスタメンについて「いつもは打撃コーチに提案してもらうんですけど、今回は自分で決めました」と前日19日の夜に自身で決めたことを明かした。「一番最初に書いたやつで