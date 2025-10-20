北海道・網走警察署は2025年10月20日、酒気帯び運転の疑いで、網走市に住む看護師の女（52）を現行犯逮捕しました。女は20日午後1時ごろ、網走市南4条西3丁目付近の道路で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑いが持たれています。警察によりますと、パトロール中のパトカーが、女が運転する乗用車とすれ違った際、パトカーを気にする様子の女に警察官が気がついたということです。このため、警察が停止を求