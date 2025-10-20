長年愛されている漫画『ガラスの仮面』の連載50周年を記念してスペシャルファンブックを発売することを、白泉社が発表しました。タイトルは「『ガラスの仮面』連載50周年記念アクリルジオラマつきSPファンブック」（12月19日発売）。単行本未収録だった幻の特別番外編まんが『愛のメソッド』の他、初代担当編集・小長井さんとの特別対談、ネームやプロットの描かれた創作ノート、49巻の歴史を振り返るBIG年表などが収録されるとの