総務省は20日、政党交付金78億8413万円を10党に交付した。毎年4、7、10、12月の4回に分けて支出されており、今年3回目。政党交付金制度に反対する共産党は受け取りに必要な届け出をしていない。各党への交付額は次の通り。自民党31億7133万円▽立憲民主党19億6575万円▽日本維新の会7億7780万円▽公明党5億9008万円▽国民民主党6億2254万円▽れいわ新選組2億5350万円▽参政党3億2817万円▽社民党7048万円▽日本保守党8036万円