ソフトバンクの牧原大成内野手（３３）が２０日、日本ハムとの「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」ファイナルステージ第６戦（みずほペイペイ）で意地のマルチ安打を放ち、２―１で勝利したチームに貢献。３連敗で崖っぷちに追い込まれたホークスを、２年連続の日本シリーズ進出へ導いた。今季は打率３割４厘で育成出身選手として初の首位打者に輝いたが、ポストシーズンでは苦悩を味わった。第５戦まで１５打