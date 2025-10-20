きょうの為替市場、ドル円は１５０円台後半で推移。東京時間に一時１５１円台まで買い戻される場面が見られたものの、海外市場に入ると、１５０円台前半まで一時下落している。先週は米地銀の貸倒損失への懸念と米利下げ観測を背景としたドル安から、ドル円も節目の１５０円を割り込んでいたが、週明けになって買い戻し出ている。 日本の政治的な不確実性が解消されたことが円安を誘発したようだ。自民と維新による連立政権