◇パ・リーグCSファイナルステージ第6戦ソフトバンク２ー１日本ハム（2025年10月20日みずほペイペイD）リーグ王者のソフトバンクが20日、日本ハムを退け日本シリーズ（S）進出を決めた。会見後に優勝を祝うシャンパンファイトが行われ、小久保裕紀監督（54）とナインらが喜びを分かち合った。シャンパンメガボトル1本、シャンパン500本、スパークリングワイン200本、コーラ240本、日本酒20本（一升瓶）、日本酒4樽が用意