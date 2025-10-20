モンテディオ山形は20日、DF山田拓巳の負傷を発表した。15日のトレーニング中に受傷した山田は右膝前十字靭帯不全損傷と診断されたという。なお、全治等の詳細は発表されていない。08年に市立船橋高から加入以降、山形一筋でプレーする山田。在籍18年目を迎えた今季はJ2リーグ5試合に出場していた。