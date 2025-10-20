◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第６戦ソフトバンク２―１日本ハム（２０日・みずほペイペイドーム）日本シリーズ進出を決めたソフトバンクの小久保裕紀監督が、試合後に行われた記者会見に登壇した。負ければ、日本シリーズ進出を逃す一戦。シーズン中は、打撃コーチの提案を受けて組んでいたオーダーもこの日は前日に、監督自ら考えた。緊張感が漂う中、試合前には選手たちに激励の言葉を