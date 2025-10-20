◇パ・リーグCSファイナルステージ第6戦日本ハム1―2ソフトバンク（2025年10月20日みずほペイペイD）日本ハムの4番・郡司がモイネロから2本の二塁打を放って意地を見せた。15日の第1戦では3打数無安打に抑えられた左腕に対し、2回に初球の150キロ直球を捉えて左中間二塁打。4回1死二塁では内角の難しいカットボールを捉えて左翼線へ。同点の二塁打とし「2本、長打を打てたのは自信になるし、来年につながる」と振り返