個別指導の学習塾「明光義塾」を全国展開する明光ネットワークジャパンは、私立高校の受験を予定している中学1年生〜中学3年生の子どもを持つ全国の保護者1000名を対象に、「私立高校無償化に関する意識調査」を実施した（調査対象：私立高校の受験を予定している中学1年生〜中学3年生の子どもを持つ全国の保護者1000名、調査期間：10月3日〜10月6日、調査方法：インターネットリサーチ調べ）。4月から「高等学校等就学支援金制度