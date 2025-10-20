左から：「バスロマン ミルキーホリック ハニー×ピオニーの香り」「同 フィグ×バニラの香り」アース製薬は、入浴剤「バスロマン ミルキーホリック」を10月20日に数量限定で発売した。「バスロマン ミルキーホリック」は花や果実を組み合わせた甘い香りと、ミルキーなお湯が楽しめる入浴剤。製品名で使用している「ホリック＝HOLIC」とは、「何かに熱中・依存・そのものが好き」という意味の言葉だとか。一度入ったら“やみつき”