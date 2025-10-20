広島の原爆ドームは、1945年8月6日の原子爆弾投下の惨禍の象徴として、広島市平和記念公園に爆風で破壊された姿のまま残されている。同じ平和記念公園内の広島市レストハウスに常設展示されているのが、同じく原爆投下により被爆・損傷した「明子さんのピアノ」だ。カシオ計算機は、この「明子さんのピアノ」の音をデジタル音源化するプロジェクトを実施し、10月15日に開催された「被爆80周年 Music for Peace 明子さんのピアノ」