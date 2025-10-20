◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第６戦ソフトバンク２―１日本ハム（２０日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクの小久保裕紀監督が、共同会見で交流戦優勝時の炎上を招いた発言について真意を明かした。「セ・リーグの他の球団からだいぶたたかれたんで。あれは５万人の阪神ファンについて伝えたつもりなんですけど…」と見解を示した。６月２２日、交流戦Ｖを決めた阪神戦（甲子園）後の