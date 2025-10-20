◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第6戦ソフトバンク―日本ハム（20日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの牧原大成内野手が不振に苦しんだCSを振り返り、率直な思いを口にした。レギュラーシーズンでは打率3割4厘で育成出身選手では初の首位打者を獲得。しかし、今CSでは初戦から不振に陥り、15打席連続無安打に。スタメン落ちも経験した。「すごいプレッシャーでした。言っちゃいけない