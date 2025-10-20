◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第6戦ソフトバンク―日本ハム（20日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの守護神・杉山一樹が9回を三者凡退で抑えた。1点差でマウンドへ。「めちゃくちゃ緊張しました。シーズンよりも緊張した。しかもレイエスからだったので。ずっと緊張してました」。それでも追い込んでから外角低め156キロの直球で見逃し三振。続く郡司裕也から空振り三振を奪うと、最