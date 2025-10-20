長年、上演されてきたミュージカル『アニー』の『2026年アニー・孤児役 合格発表』取材会が19日に都内で行われ、14人の最終合格者が発表されました。1977年にニューヨーク・ブロードウェーで誕生した、ミュージカル『アニー』。両親と離れて暮らす少女・アニーが夢を諦めずに明るく生きる姿が描かれ、日本のみならず世界各地で上演され続ける作品です。今回、アニー役（2人）と孤児役（12人）の合格を目指して、書類・歌唱動画に合