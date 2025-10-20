◇パ・リーグCSファイナルステージ第6戦ソフトバンク２ー１日本ハム（2025年10月20日みずほペイペイD）ソフトバンクは「2番・遊撃」でCS2度目のスタメン出場となった川瀬晃が、またも苦しんでいたチームを救った。「何か事を起こさないと」。1―1の5回2死満塁。日本ハム・達が投じたフォークボールを右前へはじき返した。値千金の勝ち越し打に「レギュラーではない選手でも活躍できたことをうれしく思う」と笑顔で振り返