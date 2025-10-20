俳優で歌手のディーン・フジオカ（45）が20日、自身のインスタグラムを更新。大物芸能人との2ショットを投稿した。ディーンは「念願の「じゅん散歩」に出演させていただきました！そしてなんと今回は、10周年SP」と書き出し、タレントの高田純次との2ショットを投稿。「純次さんと一緒に池袋をのんびりお散歩。たくさん笑って、たくさん歩いて、穏やかで心地よい時間でした」と報告。ファンからは「念願叶って良かったですね