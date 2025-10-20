「ＣＳパ・ファイナルＳ・第６戦、ソフトバンク２−１日本ハム」（２０日、みずほペイペイドーム）シリーズＭＶＰを獲得したソフトバンクのリバン・モイネロ投手は、試合後の共同会見で七回にグラブをたたきつけたシーンについて振り返った。「マウンドで感情を出したことはこれまでなかったかもしれない。三振をとれる状況だったので、単純に悔しさが表に出てしまった」と語った左腕。七回２死から代打・マルティネスに対し