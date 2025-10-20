「ＣＳパ・ファイナルＳ・第６戦、ソフトバンク２−１日本ハム」（２０日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの小久保裕紀監督は試合後に行われた共同会見で、日本ハムに対して「来年以降、かなり強いと感じました」と明かし、新庄監督との会話の内容を披露した。アドバンテージを含む３勝０敗から追い上げられたソフトバンク。その勢いを肌で感じた指揮官は「来年、以降、かなり強いと感じましたね。若い先発陣が充実して