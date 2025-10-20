¢¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¥Ñ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè6Àï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2¡½1ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê20Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Âç·ãÀï¤òÀ©¤·¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î1¾¡¤ò´Þ¤à4¾¡3ÇÔ¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£Ãæ4Æü¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤¬7²ó1¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤ÎMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£5²ó¤ËÀîÀ¥¹¸¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£2Ï¢¾¡¤Î¸å¡¢3Ï¢ÇÔ¡¢±¿Ì¿¤Î°ìÀï¤ÇCSÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¡£¾®