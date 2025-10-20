福岡東署は20日、福岡市東区和白東5丁目付近で同日午後3時半ごろ、下校中の小学生男児が男から足を蹴られる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は30代で身長160後半くらいの中肉。丸刈り、緑色ジャンパー、赤色長ズボン着用。