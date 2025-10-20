夫の単身赴任には何かとトラブルがつきものです…。今回ご紹介するのは、夫の単身赴任をめぐる2つのお話です。単身赴任中、妻から裏切られた夫。単身赴任先で「独身」と偽り、妻を裏切っていた夫。同じ「単身赴任」をテーマにしながら、まったく対照的な夫たちの姿を描いた2作品。それぞれの夫婦が迎える“すれ違いの行方”とは!?単身赴任中に妻がまさかの裏切り！一体どうして…？妻に限ってそんなわけない！ そう思いつつも抜き