静岡県内でも、いわゆる「特定空き家」が問題となっている中、湖西市は10月20日、住宅街にある空き家のブロック塀などを撤去する工事を行いました。今回は建物の所有者が存在しないため、「略式代執行」という形での作業です。 【写真を見る】「現在相続している人がいない状況」通学路に鉄筋がむき出しになった門柱が...所有者がいない"特定空き家"建物のブロック塀などを略式代執行=静岡・湖西市 腐食が進み、天井が抜けてしま