※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ非常勤講師・岡田は赴任初日から自慢話ばかりで生徒に嫌われ、やがて授業をボイコットされる。妊娠休業を経て復帰後も、生徒の反応は冷ややかだった。岡田は人気実習生・川合への嫉妬から悪意ある言葉を仕掛けた末、校長に呼び出されるが、実力を買って採用されていると信じて疑わず余裕の表情を見せていた。しかし「あな