明治安田J1アルビレックス新潟は10月18日、アウェーで東京ヴェルディと対戦。1－0で敗れ、これで15試合勝利なし。J1残留は非常に厳しい状況となっています。 J1残留に向け、後がないアルビ。【アルビレックス新潟入江徹 監督】「積極的に、アグレッシブに、どんどん相手に向かっていって攻撃のリズムをつくって、自分たちの時間を長くできればいいと思う」勝利で残留の望みをつなげたいアルビは18日、アウェー