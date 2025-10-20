佐渡島内で最大の祭り『相川まつり』が開催され、多くの若い世代も参加して街は熱気に包まれました。また、真野地区では、江戸時代の繁栄を伝える地図が初公開されました。 10月19日、獅子舞による門付けが行われていた新潟県佐渡市相川地区。【門付けされた人】「家に来ていただいて、いっぱい御利益があればいいなと思っている」『相川まつり』は佐渡市相川地区にある善知鳥神社の秋の例祭で、江戸時代初期から400年以上続く島