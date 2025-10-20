【ニューヨーク共同】週明け20日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比08銭円安ドル高の1ドル＝150円62〜72銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1649〜59ドル、175円55〜65銭。日銀の利上げに慎重とされる自民党の高市早苗総裁が次期首相に選出される公算が大きくなったことなどを背景に、円売りドル買いがやや優勢となった。