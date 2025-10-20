新潟県内では、17日から19日までの3日間で、バイク事故で男子高校生が死亡するなど死亡事故が3件発生しました。これを受け、県警は「交通死亡事故STOP5日間作戦」を実施しましたが、20日午前に新潟市東区で76歳男性が死亡する事故が発生しています。死亡したのは、新潟市北区松浜に住む青柳正道さん(76)です。青柳さんは20日午前10時半すぎ、新潟市東区の市道上で原付バイクを運転していたところ、40代女性の運転する軽自動車と衝