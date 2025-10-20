自民党と日本維新の会は新たな連立政権の樹立に向け合意しました。こうした中、自民党の高市総裁は、21日に召集される臨時国会で第104代の首相に指名される見通しです。21日に召集される臨時国会では、衆参両院の本会議で首相指名選挙が行われます。衆参ともに過半数を得る人がいなければ上位2人による決選投票が実施されますが、自民党に加え、日本維新の会が高市総裁に投票する方針で、高市総裁が女性初となる第104代首相に指名