自民党と日本維新の会の連立合意に対する野党の反応です。立憲民主党・野田代表「定数削減は定数削減で私ども賛成の方向でありますけども、色々手順があるだろうと思いますので、まずは政治とカネの問題を忘れないでしっかりやり抜くということが大事」国民民主党・玉木代表「年内の物価高騰対策で何が具体的に合意されてやれるのかということになると、ガソリンの暫定税率の廃止以外は新しいものがない。（それ以外は）具体的にど