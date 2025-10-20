自民党と日本維新の会は新たな連立政権の樹立に向け合意しました。これを受け、自民党の高市総裁が首相に選ばれる見通しとなりました。自民党・高市総裁「これから日本の政治を力強く進めていくために必要な連立政権の樹立だったと考えています」連立政権に向けた合意書では焦点の議員定数削減については「1割を目標に衆議院議員定数を削減するため臨時国会で法案を提出し、成立を目指す」としています。また、企業・団体献金の廃