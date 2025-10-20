タレントの上沼恵美子が２０日放送のＡＢＣラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に出演。１７日に行われた三原じゅん子こども政策担当相の記者会見に言及した。三原氏は、１７日の閣議後会見を実施。「私からご報告は特にございません」と発言すると、質疑応答で記者からの質問はなし。約４０秒ほどで終了し、ＳＮＳ上で話題になった。上沼は会見の一部始終を説明し「こんなんアリ？三原じゅん子さん何ぞ言わなアカン。少なく