◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第６戦ソフトバンク２―１日本ハム（２０日・みずほペイペイドーム）日本ハムは接戦を落とし、日本シリーズ進出を逃した。中４日での先発となった達孝太投手は、１５０キロを超える真っすぐと落差の大きいフォークで６回途中６安打２失点、自責１、６奪三振と好投した。３回に味方の失策で先制を許すと、同点の５回には２死満塁から、川瀬に右前適時打を許