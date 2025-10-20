米１０年債利回りは３．９９３％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:35）（%） 米2年債 3.457（0.000） 米10年債3.993（-0.015） 米30年債4.585（-0.020） ドイツ2.583（+0.003） 英国4.512（-0.019） カナダ3.065（-0.028） 豪州4.153（+0.054） 日本1.674（+0.043） ※米債以外は10年物