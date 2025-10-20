ドル円のピボットは１５０．７１円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:42現在） ドル円 現値150.64高値151.20安値150.28 152.05ハイブレイク 151.63抵抗2 151.13抵抗1 150.71ピボット 150.21支持1 149.79支持2 149.29ローブレイク ユーロ円 現値175.59高値176.37安値175.25 177.34ハイブレイク 176.86抵抗2 176.22抵抗1 175.74ピボット 175.10支持1