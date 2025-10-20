（台北中央社）北東の季節風と台風24号周辺の湿った空気の相互作用により、20日の台湾は北部を中心に大雨に見舞われている。中央気象署（気象庁）によれば、台北市、新北市、桃園市、宜蘭県の山地などでは22日までの3日間の雨量が1000ミリ以上となる可能性がある。気象署は20日午後、台北、新北、基隆、宜蘭の4県市全域を対象に、24時間雨量が350ミリ以上または3時間雨量が200ミリ以上に達する恐れがあるとして「大豪雨」特報を発