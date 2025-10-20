（台北中央社）台湾株式市場は20日、主要株式指数の加権指数の終値が前週末比386.26ポイント（1.41％）高の2万7688.63と、過去最高値を更新した。主力株の台湾積体電路製造（TSMC）と鴻海（ホンハイ）精密工業の値上がりがけん引した。加権指数は取引時間中に一時、2万7768.27ポイントまで上昇し、史上最高値を上回った。電子株指数は1.91％高、中小型株を代表する店頭指数は0.75％高となった。TSMCは一時、過去最高値の1495台湾元