（花蓮中央社）東部・花蓮県のタロコ（太魯閣）渓谷を流れる立霧渓に形成されたせき止め湖について、農業部（農業省）林業・自然保育署花蓮分署は重機を投入し、水を排出するための掘削作業を進めている。だが湖の天端までの斜面が不安定で作業が難航しており、完了までには長ければ1週間程度を要するとみられている。同分署が20日に明らかにした。せき止め湖は崖崩れが原因で発生。17日に初めて確認された。崖崩れはタロコ国家公