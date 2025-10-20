【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Aqua Timezが10月20日に東京・豊洲PITで開催されたMTV主催のライブイベント『Cross-stage Vol.1: Aqua Timez × TOMOO』に出演し、フジテレビ火9ドラマ『新東京水上警察』の主題歌「if you come」をライブで初披露。あわせて、10月21日に同楽曲を配信リリースすることを発表した。 ■「 if you come」は再結成期間、最後の楽曲 新曲「if you come」は、困難や孤独を抱えながらも