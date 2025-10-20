20日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比140円高の4万9440円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万9185.5円に対しては254.50円高。出来高は5134枚となっている。 TOPIX先物期近は3256.5ポイントと前日比0.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.05ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物