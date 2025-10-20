国家統計局の10月20日の発表によれば、中国では年初来第3四半期末（1−9月）までの、規模以上企業のうち、ハイテク製造業の付加価値額が前年同期比9．6％増だったとのことです。規模以上企業とは、通常の経済統計において対象となる、年商が2000万元（約4億2000万円）の企業のことです。うち、集積回路製造業の付加価値額は前年同期比22．4％増、電子専用材料製造業は同20．5％増でした。産業用ロボットは同29．8％増、3Dプリンタ