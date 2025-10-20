◇パCSファイナルステージ第6戦日本ハム1―2ソフトバンク（2025年10月20日みずほペイペイD）日本ハムの達孝太投手（21）が20日、CSファイナルS第6戦にプロ初の中4日で先発登板。5回2/3を投げ90球6安打6奪三振2失点（自責1）で降板し敗戦投手となった。右腕は試合後「本当に1戦目（15日の先発）という大事なところと、最後の決まるというところの両方を経験できたので、いい経験だなと思いますし（自身にとって）いいターニ