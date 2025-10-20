Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』(世界独占配信中)で主演を務めた小栗旬とヒロインのハン・ヒョジュが「第30回釜山国際映画祭」に参加した際の裏側に密着した映像がYouTubeで公開されており、反響を呼んでいる。「第30回釜山国際映画祭」に参加した小栗旬とハン・ヒョジュ本作は、“人に触れられない”“人の目を見られない”という、恋愛には絶望的に向かない男女の恋模様を描く物語。主演を務めるのは、日本のエンターテイメン