おととい（18日）、栃木県高根沢町で、自身が運転する車のドアハンドルを握った女性をおよそ77メートル走行して振り落とし、殺害しようとしたとして63歳の男が逮捕されました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、薄井勝明容疑者（63）です。薄井容疑者は、おととい（18日）午後5時15分ごろ、高根沢町の県道で、自身が運転する軽乗用車のドアハンドルを握った62歳の女性をおよそ77メートル走行して振り落とし、殺害しようとした疑い