この記事は2025年4月26日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。座っている時間が長いと、気づかないうちに姿勢が悪くなっている…と感じることも多いかもしれません。長時間同じ姿勢でいると、筋肉の緊張や血行不良を引き起こしやすいだけでなく、前かがみの姿勢になりがち。状