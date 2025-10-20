SUPER EIGHT村上信五（43）が、20日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜午後10時）に出演。結婚発表後初の放送となった。村上は14日、一般女性との結婚を発表。2月に結婚を発表した大倉忠義（40）に続いて、グループの現役メンバーでは2人目の既婚者となった。所属事務所の公式サイトを通じて「まもなく芸能活動30年を迎える中で山あり谷ありでしたが、ありがたいことに丸く収まり、このたび結婚させていただくことにな